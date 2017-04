Bedrijven experimenteren met 'Stille Dinsdag'

De Belgische proef leidde in binnen- en buitenland tot nogal wat verbazing, maar komt volgens consultant Joyce Bilal ('Organiseren met effect') niet uit de lucht vallen. ,,De Fransen zijn natuurlijk al bezig met zoiets als een e-mailverbod. Dat je na werktijd je mail uit mag zetten. Ook is er steeds meer discussie over multitasken; kunnen mensen er wel goed tegen? En dan hebben we de trend van mindfullness: dat we meer in het hier en nu moeten leven dan in parallelle werelden als social media.''



Ook Bettina Vrielink van SMART Organized stelt vast dat het experiment in Brussel mooi aanhaakt bij het groeiende gevoel dat al 'die bliepjes, telefoontjes en appjes' van de echte arbeid afleiden. ,,Werk is pas bevredigend als je iets af kan krijgen, en nu lukt dat soms niet meer. Mensen gaan dan maar 's avonds nog even aan de slag, of in het weekend, en dat leidt dan weer tot stress, spanning en soms ziekteverzuim.''



Vrielink helpt bedrijven om nu al meer 'stiltes' in te bouwen. Dat ene bouwbedrijf bijvoorbeeld, waar medewerkers die berekeningen maken continu door collega's uit de bouw werden gebeld. ,,Zij zaten met van die grote tekeningen voor zich, in alle concentratie, maar werden er steeds uitgehaald met vragen als 'waar moet dat kozijn?' De oplossing was om twee mensen 'telefoondienst' te geven en de rest in alle rust door te laten werken.''