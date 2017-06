Basketbalkampioen wil model zijn met 's werelds langste benen

Met haar lengte van 2.05 meter hoopt de Russische Ekaterina Lisina in het Guiness Book of Record te komen als langste model. In Rusland is ze voornamelijk bekend in de basketbaltop. Ze werd in haar carrière Europees kampioen en met haar team won ze brons op de Olympische Spelen van Peking in 2008. Naast 's werelds langste model wil ze ook het model zijn met de langste benen.