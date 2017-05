Auto rijdt in op voetgangers Times Square, 1 dode en 22 gewonden

Het incident gebeurde rond lunchtijd op Times Square in Manhattan, op de kruising van 45th Avenue en 7th Avenue. Volgens een getuige werden mensen op straat behandeld aan hun verwondingen. Een van de gewonden zei tegen persbureau Reuters dat de bestuurder van een rode Honda opzettelijk op voetgangers inreed. De politie gaat echter uit van een ongeluk en spreekt van een 'op zichzelf staande daad'. The New York Times citeert een politiefunctionaris die zegt 'dat het erop lijkt' dat de automobilist had gedronken of drugs had gebruikt.