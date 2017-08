Australische stad verbiedt straatnaam uit Game of Thrones

De naamgevers veranderden uit voorzorg 'Lannister' al in 'Lannaster', maar dat is volgens het bestuur niet genoeg. Een straatnaam mag geen ergernis oproepen of maatschappelijke opvattingen aantasten, zo oordeelt ze na klachten van buurtbewoners. Broer Jaime - gespeeld door Nikolaj Coster-Waldau - en zus Cersei (actrice Lena Headey) hebben in Game of Thrones een relatie.

Origineel

Het is voor het eerst dat het bestuur van Geelong een Game of Thrones-gerelateerde straatnaam verbiedt. Projectontwikkelaar Gary Smith gebruikt de namen omdat hij ze origineel vindt. ,,Het is tegenwoordig lastig om straatnamen te verzinnen", zegt hij tegen Geelong Advertiser. ,,We willen originele namen en omdat in Geelong al veel in gebruik is, moet je 'outside the box' denken. Helaas dat Lannastar Road niet mag, want het is een makkelijk te onthouden naam en het rolt lekker van de tong."



Game of Thrones is momenteel bezig aan het zevende seizoen. De laatste aflevering van de reeks is vanaf maandag in Nederland beschikbaar. Er wordt hierna nog één seizoen van het kijkcijferkanon geproduceerd.