Australische politica geeft dochter borstvoeding tijdens toespraak

Eerder dit jaar trok de politica al de aandacht, toen ze haar baby voedde tijdens een Senaatsvergadering. Deze keer ging Waters zelfs een stapje verder en gaf ze haar dochter Alia Joy de borst, terwijl ze tijdens de vergadering zelf het woord nam. Daarmee trad ze in de voetsporen van haar IJslandse collega Unnur Bra Konradsdottir, die in oktober een vergelijkbare actie deed. Dat meldt de nieuwswebsite Mashable . ,,Vrouwen hebben altijd werken en het opvoeden van kinderen gecombineerd, of dit nou bij de baas was of in huis. Ik hoop dat deze actie helpt om het geven van borstvoeding te normaliseren”, zo verantwoordde Waters haar daad vandaag.

Borstvoeding in het openbaar

In Nederland is niet iedereen is enthousiast over borstvoeding in het openbaar, tijdens werk of in een café. Zo concludeerde het Voedingscentrum in een onderzoek uit 2016. 'Aanstootgevend' of 'ongepast' zijn veelgehoorde bezwaren. ,,Het gaat er vooral om dat mensen zich generen als er borstvoeding wordt gegeven", aldus een woordvoerder. Uit de cijfers blijkt dat 43 procent van de Nederlanders borstvoeding in het openbaar 'niet normaal' vindt.