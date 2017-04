Australisch stel schuldig aan moord peuter

De moeder zou kort voor het overlijden van de jongen hebben gezegd dat ze een kastdeur tegen zijn hoofd had geramd omdat ze ,,zo boos was'' en ,,gewoon wilde slapen''. Het stel bekende later ook het kind in een gesloten koelbox vol ijs te hebben gestopt. Daarnaast werd er een bal in zijn mond gestopt en vastgeplakt met tape en werd de peuter herhaaldelijk te hebben geslagen met een houten lepel.



Toch ontkende het duo verantwoordelijk te zijn voor de dood van de jongen. Hij zou zijn overleden nadat hij in het park struikelde over een hondenriem. Uit de lijkschouwing bleek echter dat de peuter stierf door een hartinfarct. Hij had meerdere verwondingen op zijn lichaam, evenals ernstige schade aan zijn ruggengraat.



,,Ik heb zo vaak gedacht over het doden van de jongen. Ik hield van hem, maar we hadden niet echt een band'', zei de moeder eerder tegen de politie. ,,Een deel van me haatte hem omdat hij op zijn vader leek.''



De vrouw en man krijgen later te horen welke straf ze krijgen.