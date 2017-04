Arrestaties en gewonden door rellen na Franse verkiezingen

EU roept op tot volledige wapenstilstand in Oekraïne

12:04 EU-buitenlandchef Federica Mogherini heeft opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en een terugtrekking van alle strijdkrachten in Oost-Oekraïne. ,,Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dringend dat is'', zei ze tegen het Russische persbureau Interfax voorafgaand aan een bezoek aan de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov in Moskou.