Animal Rights: Kippenhouderij Tielt verdrinkt ongeschikte kuikens

In een pluimveehouderij in het Belgische Tielt worden ongeschikte kuikens gedood door ze te verdrinken of hun nek te breken. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights liet een undercovermedewerker er beelden maken.

Te kleine kuikens of dieren met afwijkingen worden afgemaakt of in een krat aan hun lot overgelaten, zo is op de beelden te zien. ,,Weerzinwekkende praktijken'', aldus de Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. ,,Het gooien met dieren, kuikens systematisch de nek breken of verdrinken, is onduldbaar'', liet Weyts optekenen. Hij stuurt nog vandaag de inspectie naar het kippenbedrijf.

Quote Animal Rights heeft deze beelden uitgelokt om ons doelbewust te schaden Eigenaresse pluimveehouderij

De eigenaresse van de pluimveehouderij, die anoniem wil blijven, reageert verbolgen. ,,Al 45 jaar runnen wij het bedrijf met een hart voor dieren'', zegt zij tegen HLN. ,,Ik verzeker u dat de beelden in scene gezet zijn. Vorig jaar augustus is die kerel hier een week komen werken. Nou ja, werken... Om het uur zat hij een kwartier op het toilet en hij was elke dag een half uur te laat.''

Eerlijke kost

Volgens de eigenaresse kan de man de kuikens ook zelf in een emmer water hebben gedaan. ,,Hij heeft tijd genoeg gehad. Wij verdienen eerlijk onze kost en bij elke controle van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen zijn we de beste van de klas. Animal Rights heeft deze beelden uitgelokt om ons doelbewust te schaden.''