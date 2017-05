Amerikaanse tv-komieken treiteren Trump

Het lukt de nog steeds aangeslagen Democraten maar slecht om echt spraakmakend te zijn in hun oppositie tegen Donald Trump. De tweets van de Democratische voorman Bernie Sanders ( 6,3 miljoen volgers) zoemen regelmatig als venijnige horzels rond de decreten en de tweets van president Trump. Maar verder?

De echte en meest effectieve oppositie komt niet van politici maar van de late praatshowkomieken. Hun afkeurende reacties op omstreden besluiten of uitspraken van president Trump gaan regelmatig viraal. De komieken zetten de sociale media regelmatig op stelten, met een felheid en engagement waar de meeste Democratische politici niet tegenop kunnen, zo constateert de Amerikaanse radiomaker en columnist Dan Obeidalla in een bijdrage aan CNN.

‘Natuurlijk, de Democraten in het Congres debatteren stemmen tegen Trumps voorstellen over zaken als de gezondheidszorg, maar weinigen halen daarmee de landelijke nieuwskoppen of hebben video die viraal gaat’, aldus Obeidallah.

Dat klopt. Democratische kopstukken Elizabeth Warren, Al Franken en de weer terugkerende Hillary Clinton doen hun best Donald Trump te bekritiseren. Maar ze komen niet in de buurt van de gastheren van de late night-shows. Stuk voor stuk zijn die nu vrijwel elke avond bezig met het snoeiharde bashen van de president. Van Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live!) tot Stephen Colbert (The Late Show); van John Oliver (Last Week Tonight) tot Trevor Noah (Daily Show); van Seth Myers (late Night) tot Bill Maher (Real Time). Allemaal maken ze regelmatig gehakt van de ook nog eens lichtgeraakte Donald Trump. Om nog maar te zwijgen van het komische instituut Saturday Night Live waarin acteur Alec Baldwin de president - alweer tot diens grote ergernis - ook al afserveert als een zelfingenomen nitwit.

Meest recent was de afgelopen week het emotionele pleidooi van Jimmy Kimmel voor universele gezondheidszorg. Zijn eigen zoontje Billy moest vlak na de geboorte een openhartoperatie ondergaan. "Als je voor Obamacare dergelijke aangeboren hartafwijkingen had, was de kans groot dat je geen ziektekostenverzekering kon krijgen", vertelde Kimmel met tranen in de ogen. Oud-president Obama feliciteerde de presentator in een tweet: ‘Goed gezegd, Jimmy. Het is exact daarom dat we hebben gevochten voor de Affordable Care Act (lees: Obama Care) en ook waarom deze moeten beschermen voor kinderen als Billy. En gefeliciteerd’. Kimmel zorgde voor een nationale discussie die de Republikeinen in het nauw bracht. Dat zijn aanklacht aankwam bleek wel uit de reactie van nota bene een Republikeinse senator die zei dat omstreden hervorming van de gezondheidszorg een ‘Kimmel-toets’ moest kunnen doorstaan.

Terwijl de zeer uitgesproken en verklaarde Hillary-aanhanger Stephen Colbert nu problemen heeft met een ordinaire uithaal richting de president (‘het enige waar Trumps mond goed voor is, is de penishouder te zijn van Vladimir Poetin’) blijft hij, evenals zijn collega-presentatoren continue bezig te zagen aan de stoel van Trump. De door hun publiek hartstochtelijk toegejuichte 'hosts' lijken vastbesloten de inmenging van het Kremlin tijdens de verkiezingscampagne op de politieke agenda te houden. Steeds weer komen ze er op terug. Seth Myers en vooral John Oliver doen dat met vlijmscherpe politieke analyses die ook nog eens heel grappig zijn. De Nederlandse komiek Arjan Lubach heeft zich duidelijk door hen laten inspireren.

‘De rol van de komieken kan niet worden overdreven. Ze spelen een vitale rol in het niet-normaliseren van Trump’, schrijft Obeidallah. De komieken herinneren de televisiekijker bijna non-stop aan Trumps seksisme, zijn aantoonbare leugens en ook de xenofobe trekjes. Media die de president steunen, als Fox News, klagen steen en been over vermeende karaktermoord. Waar Fox News zelf overigens niet voor terugschrok toen Barack Obama het Witte Huis bewoonde.