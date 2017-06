Amerikaanse dieven drukken voor 3 ton aan avocado's achterover

De verdachten zijn aangeklaagd voor het stelen van fruit en zitten voorlopig vast. Hoewel avocado vaak als groente wordt gezien, is het officieel een fruitsoort. Net als in Nederland is de vrucht in de Verenigde Staten razend populair, en dat was de criminelen blijkbaar niet ontgaan.

Detectives kwamen de verdachten in mei op het spoor nadat ze een tip hadden gekregen dat de drie illegaal avocado's verkochten vanuit een rijpingsfaciliteit van het bedrijf in de stad Oxnard. ,,We nemen dit soort diefstal serieus. Het is een belangrijk product hier in Californië'', aldus sheriff John Franchi.