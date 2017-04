Amerikaans Congres eens over begroting nadat Trump eis over Mexicaanse muur laat vallen

Een nieuwe shutdown hing in de lucht, omdat de begroting voor einde deze week rond moest zijn. Democraten dreigden ermee het hele begrotingsakkoord te torpederen als er geld voor de muur in wordt voorzien. Trump liet daarop enkele dagen geleden zijn eis vallen dat de financiering van de muur opgenomen moest worden in de plannen. Toen konden onderhandelingen beginnen over de rest van de begroting.



Dinsdag zei Trump in het Witte Huis dat de bouw van de muur tijdens zijn eerste ambtsperiode echt gaat gebeuren. 'We hebben genoeg tijd.' September is wat hem betreft ook goed om de eerste palen te slaan. 'Laat de nepmedia je niet vertellen dat mijn standpunt over de muur is gewijzigd. Hij zal gebouwd worden en helpen om drugs en mensenhandel te stoppen', tweette hij.



Volgens The Washington Post zijn de Congresleden het eens over de overheidsuitgaven tot eind september. Begin deze week wordt er gestemd.