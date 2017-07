Amerikaan vraagt vriendin ten huwelijk met tattoo

Vinny neemt als tatoeëerder normaal gesproken anderen onder handen, maar klom eind juni zelf in de behandelstoel. Onder valse voorwendselen lokte hij zijn vriendin Brooke Wodark naar de tatoeagestudio, om haar op originele wijze ten huwelijk te vragen.



In het geheim had hij een huwelijksaanzoek op zijn rechterbeen laten zetten. Terwijl Brooke in de veronderstelling was dat ze een hartje zou tatoeëren op het been van Vinny, kwam het aanzoek tevoorschijn toen zijn broekspijp omhoogging.