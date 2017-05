'Alpinist bereikt Everest-top tweemaal binnen een week'

Jornet bereikte het 'dak van de wereld' gistermiddag zonder gebruik te maken van extra zuurstof of vaste touwen. Hij had 'slechts' 17 uur nodig om van een kamp op 6.500 meter hoogte via de noordwand van de berg naar boven te beklimmen. ,,Ik ben ontzettend blij dat ik de top opnieuw heb bereikt! Ik voel me goed ondanks dat het erg winderig was en ik moeite had me snel te verplaatsen. De Everest tweemaal in een week beklimmen zonder extra zuurstof, opent een nieuwe wereld van mogelijkheden in het alpinisme en ik ben ongelofelijk gelukkig dat te hebben bereikt", zegt de Spanjaard in een door zijn team verspreidde verklaring.