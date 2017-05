Alles oké, meneer de president?

Hij ziet er niet goed uit, zeggen zijn vrienden. En een warrige en onbegrepen tweet is voer voor speculatie over zijn geestelijke gezondheid. Gaat het wel goed met Donald Trump?

Het begon zo mooi. Ruim een half jaar geleden, tijdens de strijd om het presidentschap, prees Donald Trumps lijfarts diens ‘uitmuntende gezondheid’. Die was zoveel beter dan die van zijn – volgens Trump – best vaak zwak, ziek en misselijke opponent Hillary Clinton. Hij had wél het uithoudingsvermogen (‘stamina’) en anders dan Hilary verkeerde hij in blakende vorm. Een brok van 107 kilo pure energie kregen de Amerikanen. Weliswaar met een Body Mass Index van 29, wat duidt op overgewicht.

Een gezondere president had het land nog niet gezien. 'Hij heeft het uithoudingsvermogen om, ononderbroken, een zware campagne te voeren en de veeleisende baan van president van de Verenigde Staten te bekleden', bevestigde zijn lijfarts.

Volledig scherm Donald Trump kust Miss Universe in 2012 © anp

Inmiddels gaat het beduidend minder met Donald. Hij oogt ook vermoeid, zeggen zijn eigen vrienden. En ze maken zich zorgen. De Amerikaanse televisiezender CNN sprak een aantal van hen. Trump zou al een tijd neerslachtig zijn, niet onbegrijpelijk vanwege alle politieke tegenslag en het onvermogen van zijn onervaren entourage om hem uit de wind te houden. Het liefst verkeert de president daarom op de golfbaan. Hij was daar al vaker dan Barack Obama in zijn hele laatste ambtstermijn.

Op z'n tenen

Zijn eerste buitenlandse trip als president duurde te lang, klaagde hij bij zijn vrienden. Trump moest ook op zijn tenen lopen om de problemen van de wereld te kunnen absorberen, zagen anderen. En een aantal gesprekspartners nam hem zichtbaar niet serieus. Geen snoepreisje dus. Eenmaal thuis was er ook weinig om blij van te worden, want een deel van de Amerikaanse media wachtte hem op met getrokken messen. En nu komt het gedonder extra dichtbij, omdat Trumps schoonzoon Jared Kushner op de korrel wordt genomen wegens verzwegen contacten met de Russen.

Dat The Donald niet lekker in zijn vel zit, bleek volgens de Trumpwatchers, toen de Amerikaanse president tijdens de G7 in Italië in een golfkarretje achter de rest van de wereldleiders aan reed, die samen een wandeling maakten. Wilde hij zich onderscheidden? Was hij te moe om het stukje te lopen? Niemand begreep wat er met hem aan de hand was. Uitleg kwam er ook niet.

Aan het begin van de reis versprak Trump zich over waar het Midden-Oosten nu precies lag. Dat leek ook wartaal. Volgens zijn medewerkers zei hij het niet omdat hij het niet wist, maar gewoon omdat hij heel moe was.

Volledig scherm Trump eet een lapje varkensvlees (2015). © REUTERS

Trump gelooft uit principe niet in gezond leven of een beetje beweging, al drinkt hij geen alcohol. De reden daarvoor is dat zijn broer, een alcoholist, vroegtijdig stierf door overmatig drankgebruik. Trump slaapt naar eigen zeggen drie à vier uurtjes per nacht en verder heeft hij het te druk om over dingen te kunnen nadenken. Hij houdt van fastfood, eet graag bij Burger King en Kentucky Fried Chicken.