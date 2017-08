Alle leden terreurcel achter aanslag Barcelona geïdentificeerd

Met dna-onderzoek is nu de identiteit vastgesteld van het tweede lijk dat werd gevonden in het ontplofte huis in Alcanar ten zuiden van Barcelona, meldt de politie. In dat huis had de groep terroristen de aanslagen maanden voorbereid. Ze wilden volgens de autoriteiten minstens één aanslag plegen. Naast 120 gasflessen werden er de resten van twee mensen gevonden.

Sinds een paar dagen was bekend dat het andere lichaam in het ontplofte huis van imam Abdelbaki Es Satty was. Hij wordt gezien als de leider van de terroristische cel. Volgens Spaanse media is de tweede dode man geïdentificeerd als Youssef Aalla. Hij was de broer van een terrorist die in Cambrils door de politie werd doodgeschoten en ook de broer van een van de vier aangehouden verdachten, schrijft La Vanguardia.

De politie gaat uit van een twaalfkoppige terreurcel. Daarvan zijn er acht dood, vier anderen zijn aangehouden en dinsdag voor de onderzoeksrechter geleid.

Vrijlaten

Een Spaanse rechter heeft vandaag ook besloten ook een tweede van vier aangehouden verdachten van de terreuraanslagen in Catalonië vrij te laten. Salh El Karib komt vrij onder bepaalde voorwaarden.

El Karib had een internetcafé in de noordoostelijke Spaanse gemeente Ripoll, waar de meeste leden van de terreurcel vandaan kwamen. Onderzoeksrechter Fernando Andreu had gevraagd hem nog vast te houden in afwachting van verder onderzoek naar zijn mogelijke rol in de aanslagen van vorige week.

El Karib moet zijn paspoort inleveren en zich elke week bij de rechtbank melden. De rechtbank oordeelde dat er niet genoeg bewijs is om hem langer in bewaring te houden.