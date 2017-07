Agent adopteert de mishandelde jongen die hij van ouders redde

Thompson werkte eerder als agent voor het parket en behandelde tientallen zaken van kindermisbruik. Toch kreeg hij die dag, bij het zien van de mishandelde jongen John, een brok in de keel. De jongen had niet één plekje op zijn lichaam waar geen blauwe plek of schaafwond zat.



Nadat hij de kleine John in een deken had gewikkeld, nam hij hem mee naar de kinderbescherming waar foto's werden genomen van het kind. Kort daarna reed Thompson met John naar het ziekenhuis. Het was toen dat hij besefte dat hij voor de rest van zijn leven voor het kind wilde zorgen.



,,Toen John werd opgenomen op de afdeling intensive care, wachtte ik de hele nacht. Ik had hem gezien in dat akelige huis, trillend en met zijn handen vastgebonden, drijfnat en verward. Ik wist dat ik pas tevreden en gerust zou zijn als dat kind bij me was."



De volgende dag, in april 2015, contacteerde Thompson de adoptiedienst en werd hij adoptieouder. Een week later had de kleine John een nieuw huis en een nieuwe familienaam.