Adidas zegt 'sorry' voor mail Boston Marathon

Twee bomexplosies

In een e-mail en in een tweet zei Adidas de gekozen woorden in de verstuurde felicitatiemail te betreuren: ,,Het spijt ons heel erg. Het is duidelijk dat we niet nadachten over de ongevoelige zin in de e-mail die we gisteren verstuurde. We verontschuldigen ons voor onze fout."