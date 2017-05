Italiaans jongetje (7) overlijdt aan oorontsteking na homeopathische kuur

16:54 In een ziekenhuis in het Italiaanse Ancona is een 7-jarig jongetje gisteren overleden aan de complicaties van een dubbele oorontsteking. Volgens de artsen had de oorontsteking genezen kunnen worden als de ouders van Francesco op tijd naar het ziekenhuis waren gegaan en het jongetje antibiotica had gekregen.