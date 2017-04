In 2013 en 2015 deed Scherchan weer twee klimpogingen, maar beide beproevingen mislukten. In 2013 kon hij niet verder vanwege financiële problemen. Zijn record werd toen wel verbroken door een 80-jarige Japanner. In 2015 moest hij een dag voor hij de piek zou bereiken terug omdat een lawine het basiskamp verwoestte en daarbij 19 mensen om het leven kwamen.



Dit keer is Scherchan vastberaden om het wel te halen. Hij is gezond en heeft geen last van hoogteziekte omdat hij is geboren in de bergen. ,,Ik ben zelfverzekerd dat het dit keer gaat lukken'', zegt Scherchan. ,,Ik heb geen problemen die ervoor kunnen zorgen dat ik moet stoppen. Het enige obstakel zou het weer kunnen zijn.''