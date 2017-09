400 doden door geweld na Rohingya-opstand

Verkiezingen in Kenia moeten over vanwege 'on­re­gel­ma­tig­he­den'

11:02 De verkiezingen in het Oost-Afrikaanse Kenia, waarbij president Uhuru Kenyatta vorige maand als winnaar uit de bus kwam, moeten over. Dat besloot het hooggerechtshof vandaag. De uitslag is ongeldig, omdat sprake was van 'onregelmatigheden'.