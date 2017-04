4 jaar cel voor mensensmokkel op gammele zeilboot

Twee mannen van 26 en 27 jaar uit Amsterdam en Wormer zijn tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld voor mensensmokkel. Ze wilden in de zomer van 2015 op een gammel zeiljacht 24 Vietnamezen en Albanezen vanuit IJmuiden naar Engeland overbrengen. De straf was gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De rechtbank in Haarlem nam het de beide mannen ,,zeer kwalijk" dat ze ,,zo lichtvaardig zo'n onzalig avontuur waren aangegaan" en louter uit financieel gewin ,,bereid waren de levens van volwassenen en kinderen op het spel te zetten". De trip zou levensgevaarlijk zijn geweest. De twee hadden nauwelijks zeilervaring op zee, het jacht was amper zeewaardig, er waren veel te veel mensen aan boord en er was zwaar weer op komst.

De tocht werd uiteindelijk voorkomen doordat andere booteigenaren net op tijd alarm sloegen bij de havenautoriteiten, die de Koninklijke Marechaussee inschakelden.

Uit onderzoek bleek het Noord-Hollandse duo een'incidentele uitbreiding' te zijn van een criminele bende in 't Gooi. De organisatie legde zich met name toe op de teelt van en handel in hennep. Vier leden kregen vandaag celstraffen uiteenlopend van drie tot 4,5 jaar. Een verdachte werd vrijgesproken. Twee anderen, onder wie vermeend kopstuk Sirwan H. (32) uit Bussum, worden later berecht.

Professioneel

De bende opereerde professioneel en gestructureerd, aldus de rechtbank. De 24 vreemdelingen brachten zij eerst onder in een 'safe house' in Huizen, om ze vervolgens in busjes naar IJmuiden te rijden.