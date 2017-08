25 jaar cel voor Amerikaanse IT'er die computercode loterijen manipuleerde

Tipton (54) werkte jarenlang voor de Multi-State Lottery Association, een organisatie in de staat Iowa, dat de computersystemen voor verschillende Amerikaanse loterijen instelt. De IT'er installeerde een code in de systemen die ervoor zorgde dat er op bepaalde dagen een voorspelbaar winnend lotterijcijfer uit de systemen zou rollen. Zijn broer Tommy en goede vriend Robert Rhodes zorgden ervoor dat ze op de goede dag op de juiste cijfercombinatie gokten. Het leverde het drietal tussen 2005 en 2011 minimaal 2,2 miljoen dollar op in loterijen als Powerball, Mega Millions en Hot Lotto. De opbrengst verdeelden ze onder elkaar.

Jackpot

Het drietal liep tegen de lamp nadat broer Tommy en Rhodes in 2010 een jackpot van 14 miljoen dollar willen cashen. Om niet in de gaten te lopen, wilden ze dat geld laten uitbetalen aan een speciaal opgericht offshore-bedrijf. De loterij rook onraad en betaalde niet uit, maar startte wel een onderzoek.

Sorry

Dat leidde er uiteindelijk toe dat Eddie Tipton afgelopen nacht in een Amerikaanse rechtbank sorry zei: ,,Ik betreur mijn daden en bied mijn excuses aan aan de mensen die ik pijn heb gedaan." De algemeen directeur van het loterij-bedrijf, waar Tipton de laatste twee jaar van zijn carrière werkte als directeur Informatieveiligheid, stelde dat 'Tipton de sleutels van hét koninkrijk had'. Het bedrijf heeft na zijn arrestatie de controleprocedures aangepast.