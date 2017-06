18-jarig meisje Oostende misschien toch niet verkracht

Een verkrachting die op de nacht van dinsdag op woensdag zou hebben plaatsgevonden op het strand van het Belgische Oostende, is misschien toch niet gebeurd. Een vriend van het slachtoffer die bij het incident was, zegt nu niets te hebben gezien.

Tijdens een schoolgala in een casino in Oostende gingen een jongen en een meisje van 18 samen een luchtje scheppen op het strand, waar ze beroofd werden. De jongen gaf de 70 euro die hij had aan de mannen, waarna hij bedreigd werd met een mes en zijn vriendin werd verkracht.

Een familielid van de jongen vertelde tegen het Nieuwsblad dat hij toe moest kijken hoe de daders zich aan zijn vriendin vergrepen. De 18-jarige jongen zegt nu echter niets gezien te hebben. ,,Er is mogelijks iets gebeurd, maar dat heb ik in elk geval niet gezien", zei hij. ,,En van bedreigingen met een mes was al helemaal geen sprake", aldus de jongeman.

Na de overval gingen beide tieners naar de politie waar ze een verklaring aflegden. Daarbij zou het meisje hebben gezegd dat ze aangerand was. Ze is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. ,,We onderzoeken de zaak met man en macht. Uit respect voor de slachtoffers en omdat er nog veel onduidelijkheid is, communiceren we verder niet", aldus een woordvoerder van de politie van Brugge.