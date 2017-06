11 leerlingen en 5 docenten na busongeluk Frankrijk in ziekenhuis

Er zaten vijftig scholieren en zes begeleiders in de bus, die op weg was van Geldrop naar Londen. De Poolse vrachtwagenchauffeur zou ter hoogte van het Franse Gravelines in slaap gevallen zijn. De vrachtwagen zou plotseling hard hebben afgeremd op de rechter rijbaan waardoor de bus achterop knalde.



De 15-jarige Phoebe Kanters kon zich schrap zetten. ,,Want ze zag het aankomen", zegt haar vader Humphrey Kanters tegen Omroep Brabant. ,,Volgens haar stond er de vrachtauto stil op de snelweg. Ze dacht toen ook: waarom reageert de chauffeur niet? Heeft hij het wel gezien?'' Phoebe is naar het ziekenhuis gebracht voor controle, maar haar verwondingen lijken mee te vallen.



Adil Ahmed en Dosha Ahmed spraken zoon en broer Issa (15) die in de bus zat. Die belde hen in paniek iets over 4.30 uur wakker. Hulpdiensten waren er nog niet. ,,Hij heeft misschien een gebroken neus. Verder lijkt het mee te vallen", zegt zijn vader. Toen ze op tv beelden van de bus zagen schrokken ze zich kapot. ,,De hele voorkant lag eraf. Het had veel slechter kunnen aflopen."



Volgens de Franse politie zijn de leerlingen niet ernstig gewond, maar wel geschrokken. 39 scholieren zijn opgevangen in een nabijgelegen sportcentrum in de gemeente Bourbourg. De leerlingen hebben inmiddels ontbeten en worden bijgestaan door Franse psychologen en artsen.