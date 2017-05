11-jarig Brits meisje overlijdt na tragische val uit wildwaterbaan

Vorig jaar kreeg het bedrijf Merlin Entertainment, ’s werelds op één na grootste producent van pretparkattracties, een boete opgelegd van 5 miljoen Britse ponden, nadat de benen van twee parkbezoekers moesten worden geamputeerd na de crash van een achtbaan in attractiepark Alton Towers in Stoke-on-Trent.



In 2011 overkwam een 60-jarige Britse vrouw, die een dagje pretpark met haar kleindochter ondernam, bijna hetzelfde. Tijdens een tochtje met de wildwaterbaan 'Jungle River' van het Bayside Pleasure Park in Bridlington werd de vrouw gekatapulteerd. Ze verloor haar beide benen.



In 2016 vond de 10-jarige Caleb Schwab de dood, toen hij werd onthoofd tijdens een rit in de 50-meter hoge ‘Verruckt’-glijbaan in het Schlitterbahn waterpark in Kansas City. Tijdens de afdaling van de hoogste waterglijbaan ter wereld schoot Caleb los en kwam om het leven. Zijn familie werd afgelopen week 20 miljoen dollar aan schadevergoeding toegekend. De waterbaan in het park wordt ontmanteld, aldus de directie.