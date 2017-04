Zoe (6) heeft al bijna elk bot in haar lichaam gebroken

Maar de jonge ouders leerden snel. Zo snel dat ze haar nu zelf al kunnen spalken als ze weer iets breekt. In het begin brak ze minstens een been per week. ,,Maar we zijn gestopt met tellen toen ze bijna een jaar was en al honderd breuken achter de rug had", aldus Curtis. ,,We hielden een lijst bij voor als we op controle moesten, maar het had geen enkele zin. Ze zal de rest van haar leven botten blijven breken."



Inmiddels gebeurt dat wel minder vaak dan voorheen. Dat dankt ze deels aan de behandeling die ze volgt om haar spieren sterker te maken. Er zitten ook metalen spaken in haar lichaam en in juli vorig jaar werden haar ruggengraat en nek versterkt met een brace, die ze deze maand weer af mag doen.



Ondanks alle medische ellende is Zoe een vrolijk meisje dat graag bakt, schildert en speelt met haar kleine broertje Felix (3). ,,Ze is dol op andere kinderen", aldus Chelsea. ,,Ze maakt makkelijk vrienden en ze vindt niet dat ze verschilt van hen. Er mag dan nog geen remedie zijn, we hopen dat onderzoek haar toch een nóg mooiere toekomst kan geven."