Wat doe je als een tornado nadert? Gras maaien!

Tegen CBC News zegt ze dat haar man het gras ging maaien omdat dat op zijn to-do-lijstje stond. Zij ging intussen een dutje doen tot haar dochter haar in paniek wakker maakte. Het 9-jarig meisje dacht een tornado te zien maar toen ze dat naar haar vader riep wilde hij niet binnen komen. Cecilia keek naar buiten en begreep meteen wat haar dochter bedoelde: haar man in zijn keurige buitenwijktuin hard bezig zijn klusje af te maken terwijl op de achtergrond een immense tornado raast.



In plaats van in paniek naar beneden te rennen, maakte ze een foto. ‘De tornado was verder weg dan het er op de foto uitziet’, verontschuldigt ze zich tegenover de Canadese nieuwszender. Op haar Facebok-pagina plaatste ze de foto met het bijschrift: ‘Mijn woesterik maait het gras met een windje in zijn haar.’