Wandelaar ontmoet alien-achtig kruipend haar in bergen Taiwan

Volgens Huan Meilan, de ontdekster, was ze 'volledig in shock' toen ze de buitenaards lijkende kruiper tussen de rotsen zag. Ze maakte er direct een filmpje van dat ze op YouTube zette om verklaringen te krijgen voor het fenomeen. ,,Ik wilde graag weten wat het echt is'', aldus Meilan. De vrouw liet het ding ook aan een aantal omstanders zien. Aan Taiwanese media vertelde ze: ,,Niemand had zoiets eerder gezien. Het is dus best mogelijk dat het om een nog nooit geïdentificeerde soort gaat. We waren allemaal met stomheid geslagen.''



De korte video is inmiddels massaal gedeeld en de mogelijke verklaringen stapelen zich op. Menigeen vermoedt dat het om zogenoemde paardenhaarwormen gaat: een flinterdun ongewerveld dier dat onder ideale omstandigheden bijna een meter lang kan worden. De zwarte wormen zouden in Hsinchu op de een of andere manier in de knoop zijn geraakt en als groep verder zijn gegaan. Er bestaan circa driehonderd soorten paardenhaarwormen. Een aantal daarvan staat bekend als parasiet. Ze kunnen in insecten kruipen, eten die op en doen vervolgens afstand van hun dode 'gastheer'. Anderen vermoeden dat het om een mutatie gaat van een andere kronkelende diersoort die mogelijk verstrikt raakte in verdroogde grashalmen.