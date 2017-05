Twaalfjarig meisje weggestuurd van schaaktoernooi om 'uitdagende' jurk

In de post vertelt de coach, Kaushal Kal, dat de moeder van het meisje hem informeerde over het incident. ,,Middenin de tweede ronde werd mijn leerling er door de scheidsrechter op gewezen dat haar jurk ongepast was en de dresscode schond. Daarna zei hij dat de directeur van het toernooi de jurk 'uitdagend' en 'een verleiding vanuit een verre hoek' vond." Kal plaatste een foto van de jurk die het meisje droeg tijdens het toernooi bij zijn bericht.



Volgens de coach bood de scheidsrechter later zijn excuses aan, maar kon hij er vanwege de beslissing van de directeur niets aan veranderen. Hij gaf het meisje en de moeder nog wel de kans om 'gepaste' kleding te kopen in een nabijgelegen winkelcentrum, maar omdat dat niet meer open was, kon het meisje het toernooi niet afmaken.