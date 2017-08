Succesvolle bodybuilder overlijdt na stikken in gezonde maaltijd

Vorig jaar werd Dallas McCarver nog achtste tijdens de Mister Oylmpia competitie. In maart zakte hij plotseling in elkaar tijdens een bodybuildingwedstrijd in Australië. Onderzoek wees toen uit dat hij een infectie had in zijn luchtwegen. Daardoor zou hij kortstondig in ademnood zijn geweest. De sporter krabbelde weer op en was de afgelopen weken weer keihard gaan trainen voor naderende wedstrijden. Op de dag van zijn dood, afgelopen maandag, zette hij nog een trainingsfilmpje op Instagram. Daarin is te zien hoe hij hijgend en zwetend de allerzwaarste gewichten heft. ,,Een goed borstspiertraining met mijn maatje Josh'', schreef hij erbij.