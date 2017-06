Robin (7) vindt een roze sprinkhaan in de tuin

,,Mijn zoon Robin (7) is helemaal gek van insecten. En net vindt hij in onze tuin een roze sprinkhaan’’, vertelt moeder Hellen lachend. Ze waren in hun tuin in de wijk Hatert onkruid aan het wieden toen Robin het beestje zag zitten. ,,Gelukkig hebben we tegenwoordig allemaal een mobieltje in de buurt. Zo konden we meteen foto's maken.’’