Ouders proberen hun baby te verkopen voor 280 dollar

'Op haar vijftiende werd ze uitgehuwelijkt aan sla­ven­han­de­laar'

28 augustus Haar ingetogen glimlach betovert nog altijd legio mensen, maar er hangt nog altijd een mysterie in de lucht als het gaat over een van de bekendste kunstwerken ter wereld. Een nieuw boek dat volgende week in de winkel ligt, werpt meer licht op het leven van Lisa Gherardini, die model zou hebben gestaan voor de Mona Lisa. En daaruit blijkt dat ze niet veel redenen had om te lachen, zo schrijft New York Post.