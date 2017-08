'Op haar vijftiende werd ze uitgehuwelijkt aan slavenhandelaar'

Een aantal dingen blijven in mysterie gehuld. Zo is niet bekend hoe ze aan haar bijnaam Mona Lisa (edele vrouw) komt. Ook blijft het een raadsel hoe schilder Leonardo da Vinci precies met haar in contact kwam voor het maken van het welbekende portret. Wat we wél weten, is dat Leonardo's vader advocaat was en de man van Lisa een van diens cliënten. Da Vinci begon aan zijn meesterwerk in 1503 en zou er tien jaar aan werken om het te perfectioneren.



Da Vinci stierf in 1519, toen het schilderij nog niet af was. Lisa leefde daarna nog meer dan 20 jaar. Toen ze in de 60 was, werd ze ziek. Haar laatste jaren bracht ze door in het klooster, waar zieke mensen doorgaans naartoe werden gebracht voor verzorging. Ze stierf in alle stilte op 14 juli 1542.



Haar portret zou pas eeuwen later bekend worden. Halverwege de zestiende eeuw was het in de kunstcollectie terechtgekomen van de Franse koning François I en korte tijd later hing het al in het Louvre in Parijs. Napoleon hield zo van het schilderij dat hij het in 1800 in zijn slaapkamer hing, maar hij schonk het vier jaar later terug aan het museum.