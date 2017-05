Miljoenen voor het opwindendste klokje ter wereld

Ontdekkingstocht

De Calibre 89 is gemaakt door meesterhorlogier Paul Buclin. Omdat hij er negen jaar aan heeft gewerkt, kreeg hij de bijnaam 'de langzaamste horlogemaker ter wereld'. ,,Het was een ware ontdekkingstocht'', aldus Buclin. ,,Een van de allergrootste technische uitdagingen was de plaatsing van de centrale as in dit ongelooflijk complexe horloge. En wat te denken van de afstemming van al die afzonderlijke onderdelen.'' Alles moest tot op de millimeter en op de nanoseconde met elkaar in verbinding staan.



,,Dankzij de Calibre 89 beschikken we bij Patek Philippe over nieuwe ideeën en middelen waardoor we nog betere horloges kunnen maken'', zegt Buclin. ,,Er werden, toen dit gemaakt werd, geen grenzen gesteld. In tijd noch in ontwikkelingskosten. Een van onze leuzen is 'Quand on aime, on ne compte pas', als je iets liefhebt ga je niet rekenen.''



Ook het geloof in eigen kunnen speelde een hoofdrol. In het begin, toen de eerste van de duizenden ontwerpschetsen op tafel lagen, was er nog grote twijfel of dit ingewikkelde horloge wel ooit zou kunnen worden gemaakt. Antoon Gaemers is dolblij dat het Buclin uiteindelijk is gelukt. ,,Dit paradepaardje wil iedereen wel hebben. Ik zou al tevreden zijn als ik het horloge een dag zou mogen koesteren'', aldus de expert. Maar na de verkoop zal het horloge opnieuw in de anonimiteit verdwijnen. Tot de volgende veiling zich aandient en de heilige graal onder de horloges weer even vol in de schijnwerpers staat.