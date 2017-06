Man eist bij rechter dat ex stopt met sturen van pornografische foto's

Een man uit Vollenhove eiste vandaag via een kort geding dat zijn ex-vrouw stopt met het toesturen van pornografisch getinte foto's van haarzelf. De vrouw ontkende echter via haar advocaat dat zij degene is die deze foto's stuurt.

Na ruim 34 jaar huwelijk ging het stel uit Vollenhove een paar jaar terug al uit elkaar. Wat volgde was een waar juridisch gevecht. Ze deed in 2016 met succes aangifte wegens smaad door de man. Die had wat naaktfoto's die zij hem gestuurd had, gedeeld met familieleden. De man hoopte dat de familie haar kon overreden te stoppen met het versturen van die foto's. De 60-jarige man werd door de politierechter in Zwolle veroordeeld voor smaad maar volgens zijn raadsman Theo Schut heeft het hof in Leeuwarden daar afgelopen week een streep door gezet.

Discriminatie

Tientallen naaktfoto's stromen nog altijd binnen bij zijn cliënt. Gezien de inhoud van de bijgaande teksten zijn deze van zijn ex. Deze bevatten informatie die alleen zij weet. Ook stuurt ze veel discriminerende opmerkingen over de huidige vrouw van de man. ,,Jij bent gelukkig met je zwarte aap. Voor dergelijke opmerkingen worden hele voetbalwedstrijden stilgelegd'', aldus raadsman Schut. Alleen via een kort geding kan het toesturen van deze teksten en foto's gestopt worden.

Mentale instorting

Raadsvrouw Esther Uijt de Boogaardt zette daar een ander verhaal tegenover. Haar cliënt is ingestort omdat de man 'haar kapot wil maken'. De man zei in de rechtszaal dat hij open staat voor mediation, maar de vrouw is daar mentaal toe niet in staat. Zelfs haar therapeute wordt door meneer lastig gevallen. ,,Hoe is hij in godsnaam erachter gekomen dat ze daar in therapie is?''

Nepaccount