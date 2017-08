Make-upartieste schildert bizarre optische illusies op eigen gezicht

Man schiet zichzelf in borst met spijkerpistool en overleeft het

17 augustus Een 52-jarige klusser uit Wisconsin (Amerika) is levengevaarlijk gewond geraakt nadat hij zichzelf per ongeluk met een spijkerpistool in zijn borst vlakbij zijn hart had geschoten. Doug Bergeson zag vervolgens de bijna acht centimeter lange spijker op het ritme van zijn hartslag meebewegen. De vlijmscherpe stalen nagel moest vervolgens tijdens een open hartoperatie worden verwijderd.