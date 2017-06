Kont tegen kont helpt tegen jeuk

Ken je dat gevoel? Jeuk! Deze paarden vonden een politieauto in hun weiland die de nodige verlichting bood. De politie van Hilversum parkeerde haar auto maandag in het weiland in Loosdrecht omdat een helikopter daar een noodlanding zou hebben gemaakt. Een buurtbewoner filmde vervolgens de paarden die de auto gebruikten om hun jeukleed te verlichten. De politie zette de video gisteren op Facebook.