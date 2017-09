Fruitariër Mees (23) eet wekenlang alleen maar meloenen

Volledig scherm © Privéfoto Twee weken lang vijf of zes mango’s eten als ontbijt, lunch en diner is niets nieuws voor Mees. Het liefst eet hij meloenen. Soms wel acht kilo op een dag, dagen achtereen. ,,Ik neem gewoon een meloen, een mes en een lepel mee naar school”, vertelt de in Venray geboren Mees, die momenteel in Leiden woont vanwege zijn studie Kunstzinnige therapie.



Zijn koelkast is vandaag gevuld met kilo’s druiven. ,,Ik eet honderd procent fruit, 95 procent van de tijd. Soms eet ik wat noten, zaden of bladgroen. Maar daar krijg ik niet dusdanig veel van binnen dat ik het als een deel van mijn dieet beschouw. Sla eet ik heel af en toe, als ik er zin in heb. Maar meestal heb ik zin in fruit.”



Volgens Mees voelt hij zich daar simpelweg goed bij. ,,Ik merk dat ik het beste functioneer als ik alleen maar fruit eet. Ik raak minder snel geïrriteerd, ik voel me veel relaxter, liefdevoller. Ik heb nooit echt een dip, de hele dag door energie en mijn humeur is altijd goed. Ik heb minder slaap nodig. Mijn haar is er ook mooier van geworden en mijn huid beter.”



Drinken doet de Leidenaar bijna niet. ,,Heel soms wat water, maar ik haal al mijn hydratatie uit fruit. Daarom eet ik ook het liefst waterrijk fruit, zoals watermeloenen. Meestal eet ik twee of drie keer per dag. Ik eet wanneer ik honger heb en stop wanneer ik geen honger meer heb.”

Cool

Mees snapt best dat mensen het bizar vinden. ,,Dat vond ik ook toen ik ermee begon. Maar ik vond het ook heel cool, daarom ben ik het gaan proberen. Ik werd in eerste instantie veganist, waardoor ik me lichamelijk en mentaal al beter voelde. Ik ben er onderzoek naar gaan doen en kwam via Instagram of YouTube uit bij fruit eten. Langzamerhand ben ik steeds meer fruit gaan eten en me steeds beter gaan voelen."



Zelfs nu nog, na zestien maanden, voelt Mees zich elke dag beter. ,,Niet dat ik daarvoor vaak ziek was of belachelijk ongezond was. Maar er zit gewoon nog steeds zoveel vooruitgang in. Ik ben soms verkouden, maar dat is iedereen weleens.”



Mees doet het allemaal op gevoel. ,,Als ik met diëtisten ga praten, zouden ze zeggen dat ik gek ben. De meeste huisartsen ook. Ik denk dat ik ook wel een beetje gek ben en dat je gek moet zijn om alleen fruit te eten. Iedereen zegt dat het slecht voor je is. Maar wat ik ervaar, spreekt dat helemaal tegen. Daar kan niemand iets tegenin brengen.”



Extra voedingssupplementen slikt de student niet. Dat het suiker in fruit zijn tanden zou aantasten, geloof hij niet. ,,Mijn tanden zijn alleen maar sterker geworden.” Ook de gedachte dat veel fruit dik maakt, wimpelt hij af. ,,Van suiker word je niet per se dik, van te veel eten wel.”

Alleen maar voordelen

Mees ziet eigenlijk alleen maar voordelen van zijn levensstijl. Hij hoeft nooit te koken. En bijna nooit af te wassen. Last van fruitvliegjes heeft hij niet. Als hij meerdere malen per week op zijn fiets inkopen gaat doen bij de Turkse supermarkt of op de markt, want daar is fruit het goedkoopst, tilt hij zich wel een breuk. ,,Maar dat is ook weer een soort van work-out.”



Het enige nadeel dat hij kan bedenken is dat het bij sociale gelegenheden moeilijker kan zijn. ,,Ik neem mijn eigen eten mee als ik naar een restaurant ga en vraag of ze dat willen snijden. Dat vinden ze vaak helemaal niet erg als je de situatie uitlegt.”

Volledig scherm © Privéfoto

Nooit van gehoord

De Leidenaar kent zo’n twintig tot dertig mensen in Nederland die ook alleen maar fruit eten. ,,Ik denk dat het er nog wel meer zijn. Maar de meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord.” En dat terwijl het zelfs in de Bijbel staat. ,,Ach, uit de Bijbel kun je halen wat je wilt”, reageert Mees nuchter. ,,Het komt wel steeds meer op nu. Vanwege sociale media wordt het makkelijker om in contact te komen. Ik zie ook via Instagram hoeveel mensen oprecht interesse hebben en het willen proberen.”

Mees’ missie, die door bijna 16.000 mensen op Instagram wordt gevolgd, is mensen na te laten denken over wat ze in hun lichaam stoppen. ,,Ik denk dat de wereld heel mooi zou zijn als iedereen op deze manier eet. Als we overal fruitbomen zouden planten, zou iedereen de rest van zijn leven gratis eten hebben. Niemand zou meer honger hebben.”

Snakt hij echt nooit naar een hamburger of patatje oorlog? ,,Nee. In het begin wel soms. Maar ik merk echt het verschil als ik iets anders heb gegeten. Het is niet te omschrijven hoe groot dat verschil is. Dat kun je alleen maar ervaren.”

Zijn favoriete fruitsoort is toch wel de meloen. ,,Ik lust alle soort fruiten, maar kiwi’s doen mij niet zoveel.” Mees geeft aan zijn eetgewoonte meer uit dan een gemiddelde student. ,,Vergeleken met iemand met een normaal inkomen, verschilt het niet veel. Zeker niet als je uit eten gaan meerekent, dat doe ik amper. Ik denk dat als ik normaal zou eten, ik net zoveel geld kwijt zou zijn.”

Mees, die inmiddels alle wilde appel- en pruimenbomen in Leiden weet te vinden, gaat hier het liefst voor altijd mee door. ,,Zolang als ik me er goed bij voel. Dat is denk ik voor altijd. Het is niet zo dat ik me er, wanneer het minder goed met me gaat, krampachtig aan vasthoud. Waar nodig pas ik mijn voeding aan, maar ik denk niet dat dat nodig zal zijn.”