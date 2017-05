Britten trots op keurige wachtrij bij concert Ed Sheeran

Kunsthandelaar vergeet doek van 1,5 miljoen euro in taxi

16:29 Een taxiritje in Parijs is een kunsthandelaar duur komen te staan. Hij rekende netjes af én liet een peperduur schilderij ter waarde van 1,5 miljoen euro achter in de auto. Het doek is spoorloos, de handelaar heeft een klacht ingediend bij de politie wegens diefstal.