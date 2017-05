Zwemwater steeds beter: hier kun je met gerust hart een duik nemen

Maar liefst 95 procent van het zwemwater was in 2016 van ‘voldoende’ kwaliteit of hoger, meer dan geschikt dus voor een verfrissende duik.

‘Probleemlocaties’ liggen voornamelijk in Noord- en Zuid-Holland. Daar werden vorig jaar in totaal tien wateren als ‘slecht’ gekwalificeerd. De provincies Flevoland, Noord-Brabant, Drenthe en Gelderland scoren het best. Daar kreeg het zwemwater een voldoende of hoger.