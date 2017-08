Zwembaden laten allochtone tieners voorzwemmen

Quote De wet eist dat een zwembad voldoende toezicht heeft Marjolein van Tiggelen, woordvoerder Nationaal Platform Zwembaden Zwembad de Windas in Bergschenhoek, nabij Rotterdam, liet afgelopen weekeinde zelfs een groep jonge vluchtelingen voorzwemmen in een ondiep bad om erachter te komen of zij boven water konden blijven. Even daarvoor was het bijna misgegaan, toen één van hen niet meer boven kwam na een duik.



Volgens het Nationaal Platform Zwembaden controleren zwembaden steeds vaker op deze manier. ,,De wet eist dat een zwembad voldoende toezicht heeft. Wat voldoende is, hangt af van het type bad en bezoekers. Dat betekent dat als zwembaden, zoals nu, meer mensen ontvangen uit landen zonder zwemlescultuur, ze zich daarop moeten aanpassen”, aldus woordvoerder Marjolein van Tiggelen.

De zwembaden hebben het vooral druk met jonge vluchtelingen die in hun thuisland niet hebben leren zwemmen. Om te voorkomen dat zij gevaar lopen, wordt het toezicht op veel plekken geïntensiveerd. Zo krijgen veel tieners tegenwoordig bij de kassa de vraag of ze kunnen zwemmen en moeten zij hun identiteitsbewijs laten zien. Vervolgens houdt een badmeester in de gaten hoe zij zich gedragen bij het water. Bij geringe twijfel moet, zoals in Bergschenhoek, een zwemtest worden afgelegd. Wie een keurige schoolslag toont, mag verder spelen. Wie trappelt als een hond of kopje onder gaat, is aangewezen op een drijfkurk of moet vertrekken. Veel zwembaden schakelen extra personeel om toe te zien op deze aangescherpte regels.

Op scherp

De zwembaden staan op scherp sinds in mei drie badmeesters schuldig zijn bevonden aan de dood van de 9-jarige Salam. Het Syrische meisje verdronk in september 2015 in zwembad ’t Gastland in Rhenen. Vorige week overleed een 16-jarige jongen uit Syrië in buitenbad Groot Venlo in Blerick, nadat hem al verschillende keren was gevraagd uit het water te komen omdat hij niet kon zwemmen.

Bang voor klachten over discriminatie, wanneer allochtonen gevraagd wordt om voor te zwemmen en autochtonen niet, is het Nationaal Platform Zwembaden niet. Van Tiggelen: ,,Dit heeft niks met discriminatie te maken maar alles met veiligheid. Kun je zwemmen, ja of nee?”

Discussie

Toch kan die vraag tot discussies leiden, zo merkte het zwembad in Bergschenhoek. De onfortuinlijke duiker en zijn vrienden weigerden te vertrekken, zelfs nadat bleek dat zes van de acht jongens geen zwemdiploma hadden. Het bad liet uiteindelijk de politie komen om ze weg te halen. ,,Ik vertrouwde ze niet meer'', aldus Hoofd Zwemzaken, Din Wouters.