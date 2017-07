Zwangere verdachte mag thuis bevallen van de rechter

Zwangerschap is in Nederland geen wettelijke reden om een vrouw niet in de gevangenis te zetten. Een advocaat kan echter wel een verzoek indienen bij de rechtbank om de voorlopige hechtenis van een zwangere vrouw te schorsen.



De advocaat van de zwangere vrouw, Niek Heidanus, is slecht te spreken over de onwil van het Openbaar Ministerie om de vrouw naar huis te sturen. ,,Het gaat hier om een first offender die op bevallen staat. Ik vind het heel traumatisch en ook wel bezwarend om een vrouw in de gevangenis te laten bevallen. Dan vraag je de rechtbank schorsing en de officier gaat er dwars voor liggen. Die zegt gewoon dat ze prima in de bajes kan bevallen.''