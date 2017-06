Zoon van vermoorde Helmonder blijft hoofdverdachte ondanks mysterieuze brief

Begin deze maand kwam bij het Eindhovens Dagblad een anonieme brief binnen. Volgens de briefschrijver is niet zoon Sander verantwoordelijk voor de moord op zijn vader, maar twee criminele broers en hun zus. Die laatste zou via datingsites contact leggen met alleenstaande mannen en probeert hen na enkele afspraakjes over te halen samen op stap te gaan.

Tijdens de date halen haar broers de woning van het slachtoffer leeg. Dat ging tweemaal goed, maar liep verkeerd af bij de 67-jarige Helmonder, staat in de brief. Hij viel tijdens een confrontatie met de twee overvallers uit het raam, kwam ongelukkig terecht en overleed. Er staat niet of de Helmonder per ongeluk viel of werd geduwd.

Geen concreet bewijs

De zitting van vanmorgen zou eigenlijk inhoudelijk zijn, maar dat werd doorkruist door het onderzoek naar de mysterieuze brief. Het OM wilde de politie de tijd geven de anonieme briefschrijver te vinden en het in de brief geschetste scenario te onderzoeken. Er is een nieuwe datum voor de inhoudelijke behandeling van de zaak: 31 augustus. Dan moeten ook de laatste DNA- en vingerafdrukonderzoeken binnen zijn. Advocaat Van Rijthoven vroeg tijdelijke vrijlating uit voorarrest van de verdachte, maar dat wees de rechtbank af.

Officier van justitie Walter Kupers verklaarde vanmorgen dat onderzoek naar de verklaringen in de brief geen aanknopingspunt opleverde dat de onschuld van Sander H. bewijst. Zo meldt de briefschrijver dat de vrouw met wie het slachtoffer een date had, vooraf met hem belde, maar dat blijkt niet uit diens telefoongegevens. Een eerste vingerafdrukkenonderzoek leverde evenmin iets op, aldus de openbaar aanklager.

Eenzelfde onderzoek wordt nu via een andere methode nog een keer uitgevoerd en ook probeert het Nederlands Forensisch Instituut DNA te vinden, zodat daarmee de schrijver kan worden achterhaald. Handschriftonderzoek gaat weinig opleveren, zeggen deskundigen.

'Oud-celgenoot'

Op de vraag van de politie of de anonieme briefschrijver zich wilde melden, kwam volgens het OM geen reactie. Wel werd de broer van H. gebeld door een man uit Spanje. Die zei de brief niet te geloven, noemde de verdachte een oplichter en denkt dat een oud-celgenoot van hem misschien de brief heeft geschreven.

De hoofdverdachte en zijn advocaat willen dat het OM alles op alles zet om de beller én de celgenoot op te sporen en te bevragen. De officier van justitie ziet daar weinig heil in. De beller had volgens hem enkel vermoedens en is inmiddels verdwenen. Een zoektocht in Spanje kan erg veel tijd kosten, waarschuwde hij. De rechtbank besloot even later ook dat dat niet nodig is.

Paranormaal