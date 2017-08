Zoon (41) wil niet langer gezien worden als moordenaar van zijn vader

Na twee maanden uitstel door een anonieme brief staat vandaag alsnog een zoon (41) van de vermoorde Bart Hillen uit Helmond terecht voor vadermoord. Hoewel de brief een heel ander licht op de zaak probeerde te werpen, heeft onderzoek niets nieuws opgeleverd. Verslaggever Max Steenberghe zit bij de rechtszaak en twittert live mee.

Vorig jaar mei zag een voorbijganger een vreemd pakket drijven in de Zuid-Willemsvaart bij Helmond. Het bleek het lichaam van de al een paar weken vermiste Hillen (67) uit Mierlo-Hout. De Helmonder zou volgens de anonieme brief niet vermoord zijn door zijn zoon, maar door toedoen van een crimineel trio dat via datingsites aast op alleenstaande mannen.

Volgens de briefschrijver is niet zoon Sander verantwoordelijk voor de moord op zijn vader maar twee criminele broers en hun zus. Die laatste legt via datingsites contact met alleenstaande mannen en probeert hen na enkele afspraakjes over te halen samen op stap te gaan. Als dat lukt dan halen haar broers de woning van het slachtoffer leeg. Dat ging tweemaal goed, maar liep verkeerd af bij de 67-jarige Helmonder, staat in de brief. Hij viel tijdens een confrontatie met de twee overvallers uit het raam, kwam ongelukkig terecht en overleed. Er staat niet of de Helmonder viel of werd geduwd.

De zoon werd uiteindelijk opgepakt op verdenking van de moord. Hij reed in Eindhoven in de Mercedes van zijn vader en op zijn laptop en telefoon was onder andere gezocht naar 'verkopen van eigendom van vermiste', 'moord met gif zonder sporen', 'lijkverzwaring' en 'neersteken zonder bloedsporen'. Die zoektermen maakten hem volgens justitie ernstig verdacht.