Zon verdrijft zomerdip: volgende week 30 graden

Wie het zomerdipje van de afgelopen dagen zat is, boft. De zon is in aantocht. Volgende week kan de temperatuur oplopen naar 30 graden.

,,We hebben het wel pas over woensdag'', benadrukt weerman Marco Verhoef van Weerplaza. ,,Er is een kleine kans dat het dinsdag in het zuidoosten van het land al 30 graden wordt, maar woensdag zou zeker kunnen.''

Morgen moeten we het nog doen met buien. Ook zaterdag is het druilerig en is er weinig zon te zien. ,,Daarna knapt het langzaamaan op. Vanaf dinsdag draait de wind naar het zuidoosten en komt er warme lucht deze kant op'', zo concludeert Verhoef na het bestuderen van de weerkaarten.

Sowieso zomer

De kans op 30 graden is vooral voor het zuidoosten van het land groot. Voor het midden van Nederland een stuk kleiner. ,,Maar we gaan sowieso naar zomerse condities. Na dinsdag stijgt de temperatuur zeker tot boven de 25 graden. Ook dat kunnen we als prima ervaren.''

Het is wel zo dat het mooie weer in Nederland nooit lang duurt, waarschuwt Weerplaza. ,,Vanaf donderdag krijgen we te maken met regen en onweer. Maar voorlopig zullen we wel de 25 graden vasthouden. Dan kan er eens een keertje een bui vallen. Maar het wordt niet bijster slecht weer.''