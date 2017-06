Zomerweer houdt aan na mogelijk hitterecord: warmste 15 juni ooit

Stralend zonnig is het echter niet. Na een ochtend met zonnige perioden neemt vanuit het westen vanmiddag de bewolking en de kans op een paar (onweers)buien toe.



Het record voor 15 juni is op dit moment in handen van het reeds opgeheven KNMI-meetpunt Soesterberg. In 1957 werd het daar op 15 juni 29,1 graden. Weerplaza verwacht dat die waarde vandaag in Twente, de Achterhoek of Limburg wordt overschreden.



Het record is niet uniek voor de tijd van het jaar. Vlak na de vijftiende staan de records vaak rond 32 graden en op 18 juni zelfs op 34,7 graden. Michiel Severin, meteoroloog van Weerplaza: ,,Dat het ook totaal ander weer kan zijn in deze tijd van het jaar zouden we met al deze zomerwarmte bijna vergeten. De koudste 15 juni, van de maximumtemperaturen, is slechts 9,5 graden.”