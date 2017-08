Zijn we straks allemaal aanwezig op onze eigen begrafenis?

Freek speelt al langer met het idee over een afscheid bij leven. In de afgelopen drie jaar verloor hij zijn stiefmoeder en zijn tante. Een verlies dat hem deed nadenken over het afscheid. Hoe vul je het in? Is het leven wel genoeg gevierd? ,,Na een begrafenis zeggen mensen vaak genoeg tegen elkaar: ‘Wat zou het mooi zijn als hij of zij dit nog had gehoord’. Dat wil ik verwezenlijken.”



Een afscheid bij leven is niet voor iedereen mogelijk, omdat de dood zich immers niet altijd laat plannen. Daarbij kan het op allerlei verschillende manieren worden ingevuld, legt Haverman uit. ,,Misschien wil je nog wel een keer met z'n allen naar de kroeg. Of wil je met je vrienden en familie een groot tuinfeest geven. Of wil je een volledige dienst met filmpjes, speeches en bloemen. Het is aan degene die doodgaat, en aan de familie om daar samen invulling aan te geven.” Dat een dergelijke viering ook heel moeilijk kan zijn, realiseert hij zich terdege. ,,Het kan heel confronterend zijn als het heel gezellig is. Iedereen weet dan wat er gemist gaat worden.”