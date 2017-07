Zieke Benjamin (6) dolblij met nieuwe rolstoelbus

Geen gedoe meer om Benjamin in de auto te krijgen. Geen hulp meer hoeven vragen van personeel van kinderdagcentrum de Iemenkorf of toevallige voorbijgangers om hem in en uit het voertuig te tillen. Voor Kristel en Vincent Smit uit Almelo is een droom in vervulling gegaan. Met hulp van tal van bedrijven, instellingen, vrienden, buren en zelfs wildvreemden hebben ze een rolstoelbus kunnen aanschaffen voor hun zieke zoontje. „Zelfs uit Griekenland werd een gift overgemaakt'', vertelt Kristel. De zesjarige Benjamin heeft het syndroom van Sturge-Weber. ,,Hij heeft een grote wijnvlek in zijn gezicht, een afwijking in de bloedvaten, die zich ook in de hersenen voordoet. Hierdoor kunnen bepaalde delen van de hersenen te weinig bloed en zuurstof krijgen. De hersencellen kunnen beschadigd raken, verkalken en epilepsie veroorzaken", legt Kristel uit.

Iemenkorf

Benjamin gaat overdag naar de dagbesteding de Iemenkorf in Almelo van de Twentse Zorgcentra. ,,Hij heeft een ontwikkelingsachterstand en functioneert eigenlijk op het niveau van een kind van zes tot negen maanden.'' Hij heeft echter wel het lichaam van een zesjarige en groeide uit zijn aangepaste stoel in de auto. ,,Ik kon hem er haast niet meer in en uit tillen. Hij werd te groot en te zwaar'', geeft Kristel aan. Een rolstoelbus was hard nodig voor Benjamin, maar de benodigde 30.000 euro ontbrak. Vorig jaar september begon Kristel daarom voorzichtig een actie op internet om geld in te zamelen. ,,Daar moet je wel een drempel voor over, hoor. Want om geld bedelen bij andere mensen vond ik eerst heel moeilijk.'' De actie werd opgepikt door tal van bedrijven uit Almelo en omgeving. ,,Zo stonden er in plotseling vier grote mannen van de Vrienden van het Hookhuus hier voor de deur om een groot bedrag te doneren. Ik was sprakeloos.''

Griekenland

Ook kreeg Kristel een reactie uit Griekenland van een vrouw die haar blog op internet had gelezen. ,,Ze heeft ook een zoontje met het syndroom van Sturge-Weber, had ons verhaal gelezen en heeft heeft ook geld overgemaakt. Zo lief!'' Bij de Hengelose tattooshop Kings of Ink werd eveneens actie gevoerd. ,,Ze hebben een hele dag voor Benjamin tatoeages gezet, en het was stuiterdruk. Er stond een lange rij buiten. Ze zijn tot 12 uur nachts doorgegaan en hebben zelfs 34 mensen naar huis moeten sturen.'' Vincents voetbalclub Oranje Nassau kwam ook in actie. Op de dag voor kerst werd een sponsorloop gehouden. Een kleine honderd deelnemers meldden zich op de velden om pal naast het Polmanstadion rondjes te rennen voor de zieke Benjamin. De actie van de voetbalclub leverde een kleine 5000 euro op. Lees verder onder de foto

Kapster

Ook de kapster van Kristel hield een actie voor Benjamin. ,,Daarnaast zijn er tal van bedrijven die niet met naam en toenaam genoemd willen worden, maar ons wel financieel hebben geholpen.'' In februari had het gezin met inzet van eigen spaargeld, vakantiegeld en alle acties de benodigde 30.000 euro bij elkaar om bij Opel Kamp in Almelo de Opel Vivaro te kunnen bestellen. ,,Ze hebben daar enorm meegedacht en ons ook gematst hoor. De bus moest helemaal verbouwd worden tot rolstoelbus. Er is een lift in geplaatst, extra gordels, haken om de rolstoel vast te zetten en extra isolatie, omdat Benjamin zijn warmte niet kwijt kan.'' De aanpassing van de bus is helemaal betaald door de gemeente Almelo. ,,Je hoort vaak negatieve dingen over de gemeente, maar ik moet zeggen dat wij alleen positieve ervaringen hebben. Ze hebben geweldig meegewerkt.''

Blij

De aangepaste bus bevalt goed. ,,Hij rijdt fantastisch. Moesten we eerder met twee auto's op vakantie, nu past alles in de bus. Benjamin was in het begin een beetje bang. Het was voor hem natuurlijk vreemd. Maar hij is er nu heel blij mee. Hij zit vrolijk te klappen en geluidjes te maken in de bus. Een teken dat hij het fijn vindt.''



Kristel en Vincent hebben geprobeerd alle sponsoren en donateurs persoonlijk te bedanken. ,,Want ze hebben ons zo enorm geholpen. Ik ben nu 31 weken zwanger en had Benjamin echt niet alleen meer in en uit de auto kunnen tillen. Ik kan het soms nog steeds niet geloven. We zijn er echt superblij mee.''