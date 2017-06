Zeven zeldzame wisentkalfjes in het wild geboren

De wisent is het grootste landzoogdier in Europa, maar door jacht verdween het dier in 1927 uit het wild en bleven er slechts 54 dieren over in gevangenschap. In het Kraansvlak, een van oudsher voor het publiek afgesloten duinterrein nabij de Kennemerduinen, leven sinds april 2007 wisenten. Hier zijn eind mei ook twee wisenten geboren.