Zeven pluimveebedrijven op slot na gebruik van giftige stof

Dat maakte de NVWA zojuist bekend. Om hoeveel eieren het gaat en of er eieren in winkels of horeca zijn beland, kan de NVWA nog niet zeggen. Woordvoerder Lex Bender van de NVWA benadrukt dat er geen direct gevaar is voor de volksgezondheid: ,,Als je een ei zou eten zoals wij dat hebben aangetroffen, word je daar niet ziek van. Maar het middel hoort niet in eieren, daarom halen we ze terug.’’

De zaak kwam aan het rollen, nadat in België fipronil was aangetroffen. Deze stof is voor zowel mensen als dieren schadelijk. Voor de mens kan het middel irriterend zijn en leiden tot schade aan nier, lever of schildklier. De stof kan maanden in zowel een dier als de bodem blijven zitten. Via de kippen komt de fipronil in de eieren terecht.